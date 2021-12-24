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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о возможных трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал»

24 Декабря 2021 • 12:18 Комментировать

Мадридский «Реал» является одним из главных претендентов на Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Рулевой «бланкос» Карло Анчелотти поделился мнением касательно возможных трансферов.

«Если они оба хотят играть за нас, то клуб готов обсудить это. Но пока у меня расписан план на будущее с нынешними игроками и молодежью, которая пополнит первую команду. Уверен, что «Реал» продолжит оставаться на вершине», - приводит слова итальянского тренера AS.

Стоит отметить, что Мбаппе является приоритетной целью «королевского» клуба. «Реал» может бесплатно подписать француза по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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