​Кунде отделался минимальной дисквалификацией за бросок мяча в лицо Альбы

Защитник «Севильи» Жюль Кунде был удалён в матче против «Барселоны», который проходил на днях и завершился вничью со счётом 1:1. Француз не сдержал эмоций и бросил мяч в лицо Хорди Альбы. Ожидалось, что Кунде могут дисквалифицировать на срок до четырёх игр, но его наказали лишь минимальной дисквалификацией на один матч. Об этом рассказывает ABC.

Жюль Кунде не поможет «Севилье» в игре против «Кадиса», которая состоится в понедельник, 3 января.

На текущий момент «Севилья» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Реала» команда Хулена Лопетеги отстаёт на восемь очков, сыграв на один матч меньше.