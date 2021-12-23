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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» скоро объявит о новом контракте с Дембеле, игрок согласился на сокращение зарплаты слухи

23 Декабря 2021 • 16:40 Комментировать

Всё идёт к тому, что Усман Дембеле останется в «Барселоне». Испанский Sport на своих страницах рассказывает о том, что каталонский клуб объявит о продлении контракта с 24-летним игроком на следующей неделе. Новое трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет. Заработная плата Дембеле будет ниже по сравнению с нынешней.

Отмечается, что агенты Усмана Дембеле предпочли бы, чтобы француз ушёл из «Барселоны», чтобы заработать на комиссии, однако игрок принял другое решение.

За «Барселону» Усман Дембеле играет с 2017 года. За это время француз провёл 125 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 22 голевых паса.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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