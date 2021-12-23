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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне возглавил «Атлетико» ровно 10 лет назад

23 Декабря 2021 • 14:58 Комментировать

В современном футболе тренеры редко задерживаются в клубе на долгие годы, поэтому работа Диего Симеоне в «Атлетико» заслуживает уважения. В четверг исполняется ровно 10 лет с того момента, как «матрасники» объявили о назначении Симеоне на должность главного тренера. Журналисты отыскали публикацию пресс-службы «Атлетико» в «Твиттере», сделанную 23 декабря 2011 года, в которой клуб представляет аргентинского специалиста.

Под руководством Диего Симеоне «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании (2014, 2021), завоёвывал Кубок (2013) и Суперкубок (2014) страны. Также «матрасники» выигрывали Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).  

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Диего Симеоне
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