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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне обозначил трансферную цель «Атлетико»

23 Декабря 2021 • 09:03 Комментировать

В мадридском «Атлетико» возникли трудности в оборонительной линии. В связи с этим руководство клуба планирует вернуть опытного уругвайского защитника Диего Година, ныне выступающего в чемпионате Италии за «Кальяри».

Как сообщает Todofichajes, стороны находятся в постоянном контакте. В переходе Диего лично заинтересован наставник «матрасников» Диего Симеоне. Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

Напомним, что 35-летний уругваец выступал за «Атлетико» с 2010 по 2019 год, после чего переехал в Серию А. Его контракт с «Кальяри» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Годин Диего Симеоне
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