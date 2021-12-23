Бензема забил 400-й гол в карьере

Звездный форвард мадридского «Реала» Карим Бензема принес своей команде победу над «Атлетиком» (2:1) в матче 21-го тура испанского чемпионата. 34-летний нападающий оформил дубль в прошедшей встрече.

Как сообщается в твиттер-аккаунте MisterChip, Бензема забил свой четырехсотый гол в профессиональной карьере. На его счету 298 голов за «королевский» клуб, в составе «Лиона» он отметился 66 забитыми мячами, а за сборную Франции забил 36 раз.

Карим защищает цвета мадридского гранда с 2009 года. Его трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до середины 2023 года.

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