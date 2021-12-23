«Атлетико» решил расстаться с Луисом Суаресом

Опытный уругвайский форвард Луис Суарес с большой долей вероятности покинет мадридский «Атлетико» по окончании нынешнего сезона.

Как сообщается на страницах Todofichajes, руководство испанского топ-клуба не планирует предлагать 34-летнему бомбардиру новый контракт. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2022 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Суаресу из Бразилии и МЛС.

В нынешнем сезоне нападающий демонстрирует не лучшую результативность. В 18 поединках чемпионата Испании Луис отметился семью забитыми мячами (один – с пенальти) и одной голевой передачей.