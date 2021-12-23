Анчелотти рассказал, что думает о Бензема

Мадридский «Реал» отпраздновал победу над «Атлетиком» Бильбао (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании. Оба гола в составе «королевского» клуба забил французский нападающий Карим Бензема.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти отметил игру центрфорварда во время общения с журналистами.

«Очень важные три очка для нас. Когда ведешь всего в один гол, приходится терпеть до последней секунды. Игра Карима? Бензема – великолепный нападающий, хороший капитан и прекрасный человек. Он очень сильный и скромный парень», - приводит слова итальянца газета Marca.

На счету Бензема 47 голов в 2021 году.