Бензема обогнал Роналду по голам в 2021 году

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает забивать голы в текущем календарном году. На этот раз французский нападающий дважды расписался в воротах «Атлетика» (2:1) в поединке очередного тура испанской Ла Лиги.

На счету бомбардира стало 47 забитых мячей в 2021 году. По этому показателю Карим обогнал звезду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отметившегося 46 голами.

Второе место в рейтинге лучших бомбардиров 2021 года делят Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе – по 49 голов. Лидером является центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 69 мячей.