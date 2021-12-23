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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрый дубль Бензема позволил «Реалу» победить в Бильбао

23 Декабря 2021 • 01:24 Комментировать (1)
Атлетик Б
1:2
Реал Мадрид
окончен

В предпоследнем матче 2021 года в Ла Лиге играли «Атлетик» с «Реалом». Судьбу встречи предопределил дубль Карима Бензема уже на стартовых минутах, француз идеально воспользовался своими шансами. Правда, тут же Ойян Сансет отыграл один гол. В оставшееся время у басков было побольше моментов, а в лучшем из них Иньяки Уильямс сотряс штангу.

«Реал» победил 2:1 и на 8 очков оторвался от второго места.

Протокол игры  
Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид
    4' Бензема Карим (0:1)
    7' Бензема Карим (0:2)
(1:2) Сансет Ойян 10'    
Агиррезабала Жульен Де Маркос Оскар Йерай Альварес Нуньес Унай Баленсиага Микель   61'   63' (Лекуе Иньиго (   63') Саррага Ойер   57' (Уильямс Нико (   57') Венседор Унай   42' Гарсия Дани Муньяин Икер   84' (Серрано Нико (   84') Уильямс Иньяки Сансет Ойян   63' (Гарсия Рауль (   63')
Запасные: Петхарроман Алекс Морсильо Хон Паредес Айтор Иру Андер Весга Микель Капа Андер
Куртуа Тибо Васкес Лукас Милитао Эдер Начо Фернандес Менди Ферлан Вальверде Федерико Камавинга Эдуардо   62' Кроос Тони Азар Эден   86' (Peter Gonzalez (   86') Бензема Карим   90' (Йович Лука (   90') Винисиус Жуниор   42'   85' (Диас Мариано (   85')
Запасные: Бланко Антонио Rafa Marin Фуйдиас Тони Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель
22 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао Карим Бензема
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Vaisili0k
23 Декабря 2021 в 02:02
Красивейший первый мяч Бензема, как в лучшие годы в Лионе и отличный гол от Бильбао. Первый тайм в целом был довольно хорош, а во втором можно было заснуть, кроме после пяти минут, когда Бильбао пытался в навал и у Реала было несколько хороших контратак.
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окончен Гранада 2:1 Атлетико М
окончен Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид
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