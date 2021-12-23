Быстрый дубль Бензема позволил «Реалу» победить в Бильбао

В предпоследнем матче 2021 года в Ла Лиге играли «Атлетик» с «Реалом». Судьбу встречи предопределил дубль Карима Бензема уже на стартовых минутах, француз идеально воспользовался своими шансами. Правда, тут же Ойян Сансет отыграл один гол. В оставшееся время у басков было побольше моментов, а в лучшем из них Иньяки Уильямс сотряс штангу.
«Реал» победил 2:1 и на 8 очков оторвался от второго места.
Протокол игры
|Атлетик Б
|1:2
|Реал Мадрид
|4' Бензема Карим (0:1)
|7' Бензема Карим (0:2)
|(1:2) Сансет Ойян 10'
Агиррезабала Жульен • Де Маркос Оскар • Йерай Альварес • Нуньес Унай • Баленсиага Микель 61' 63' ( Лекуе Иньиго ( 63') • Саррага Ойер 57' ( Уильямс Нико ( 57') • Венседор Унай • 42'Гарсия Дани • Муньяин Икер 84' ( Серрано Нико ( 84') • Уильямс Иньяки • Сансет Ойян 63' ( Гарсия Рауль ( 63')
Запасные: Петхарроман Алекс • Морсильо Хон • Паредес Айтор • Иру Андер • Весга Микель • Капа Андер
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Милитао Эдер • Начо Фернандес • Менди Ферлан • Вальверде Федерико • Камавинга Эдуардо • 62'Кроос Тони • Азар Эден 86' ( Peter Gonzalez ( 86') • Бензема Карим 90' ( Йович Лука ( 90') • Винисиус Жуниор 42' 85' ( Диас Мариано ( 85')
Запасные: Бланко Антонио • Rafa Marin • Фуйдиас Тони • Вальехо Хесус • Гутьеррес Мигель
22 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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