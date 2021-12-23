Быстрый дубль Бензема позволил «Реалу» победить в Бильбао

В предпоследнем матче 2021 года в Ла Лиге играли «Атлетик» с «Реалом». Судьбу встречи предопределил дубль Карима Бензема уже на стартовых минутах, француз идеально воспользовался своими шансами. Правда, тут же Ойян Сансет отыграл один гол. В оставшееся время у басков было побольше моментов, а в лучшем из них Иньяки Уильямс сотряс штангу.

«Реал» победил 2:1 и на 8 очков оторвался от второго места.