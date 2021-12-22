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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лидер «Лилля» покинет команду летом – в нём заинтересован «Реал», который может предложить обмен на Азара слухи

22 Декабря 2021 • 20:52 Комментировать (1)
Бордо
...
Лилль
3.90 3.60 1.95
Через 1 ч. 56 мин.

Агент одного из лидеров «Лилля» Джонатана Дэвида в разговоре с французской прессой подтвердил, что его клиент покинет команду по окончании сезона. По его словам, канадский форвард намерен попробовать свои силы в более конкурентоспособном чемпионате.

Сообщается, что новым местом проживания Дэвида может стать мадридский «Реал». Согласно изданию Mundo Deportivo, «сливочные» уже долгое время следят за 21-летним игроком.

Более того, руководство испанского гранда знает, как легким путем оформить сделку - «Реал» попытается предложить французской стороне обмен на Эдена Азара, который когда-то уже выступал в составе «Лилля». Напомним, ранее президент клуба изъявил желание вернуть бельгийца в Лигу 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лилль Джонатан Дэвид
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БОРДО ЛИЛЛЬ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
22 Декабря 2021 в 21:00
Очень перспективный нападающий , только неделю назад писал тут в комментариях ,что Ювентусу нужно продать Дибалу и вложиться в хорошую молодежь, например в Давида из Лиля ,пока ещё к нему не обострился интерес, а тут Реал готов уже
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