Агент одного из лидеров «Лилля» Джонатана Дэвида в разговоре с французской прессой подтвердил, что его клиент покинет команду по окончании сезона. По его словам, канадский форвард намерен попробовать свои силы в более конкурентоспособном чемпионате.

Сообщается, что новым местом проживания Дэвида может стать мадридский «Реал». Согласно изданию Mundo Deportivo, «сливочные» уже долгое время следят за 21-летним игроком.

Более того, руководство испанского гранда знает, как легким путем оформить сделку - «Реал» попытается предложить французской стороне обмен на Эдена Азара, который когда-то уже выступал в составе «Лилля». Напомним, ранее президент клуба изъявил желание вернуть бельгийца в Лигу 1.