​Глава Ла Лиги рассказал, в каком случае «Барселона» сможет подписать Холанна

На днях президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на то, что клуб может подписать нападающего Эрлинга Холанна. Сложно понять, как такой трансфер сочетается с финансовой ситуацией «сине-гранатовых», ведь в Ла Лиге существуют правила, регламентирующие уровень зарплат в клубах. Хавьер Тебас, который возглавляет Ла Лигу, высказался о том, при каких условиях Эрлинг Холанн всё же может оказаться на «Камп Ноу».

«Прямо сейчас «Барселона» сможет зарегистрировать игрока, если она высвободит в четыре раза больше зарплаты, чем потратит на прибывшего. Но правила 1/4 в ситуации с Холанном будет недостаточно. Все мы знаем, сколько за трансфер просит «Боруссия», и сколько зарплаты просит Холанн. Чтобы осуществить такой крупный трансфер, «Барселоне» нужно будет компенсировать почти все убытки. Это очень сложно, ведь речь идёт почти о 500 миллионах евро», - слова Тебаса приводит испанский Sport.