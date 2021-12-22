​Пике не придётся платить 2 млн евро, его штраф аннулирован

Верховный суд Испании объявил об аннулировании обвинительного приговора в адрес защитника «Барселоны» Херарда Пике. Кассационная жалоба футболиста была удовлетворена, и ему не придётся платить 2,1 миллиона евро налоговой.

Разбирательство тянулось с 2016 года, когда Пике признали виновным в махинациях с налогами. Тогда суд поставил, то футболист передал свои имиджевые права своей же компании, чтобы уплатить меньше налогов в 2008, 2009 и 2010 годах. Суд обязывал Пике выплатить 1,5 миллиона евро налогов и 600 тысяч штрафа.

В 2019 году приговор подтвердили, но теперь он был аннулирован.