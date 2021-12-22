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​Дембеле принял решение по своему будущему слухи

22 Декабря 2021 • 14:47 Комментировать

Форвард Усман Дембеле уже принял решение по своему будущему. Как сообщает Foot Mercato, 24-летний француз решил остаться в «Барселоне», продлив контракт. При этом отмечается, что Дембеле ещё не согласовал с «сине-гранатовыми» условия нового соглашения.

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца июня следующего года. Из-за проблем со здоровьем в текущем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» всего восемь матчей. В них француз отметился двумя результативными передачами.

Добавим, что во вторник вечером «Барселона» сыграла вничью в гостях у «Севильи» - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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