Форвард Усман Дембеле уже принял решение по своему будущему. Как сообщает Foot Mercato, 24-летний француз решил остаться в «Барселоне», продлив контракт. При этом отмечается, что Дембеле ещё не согласовал с «сине-гранатовыми» условия нового соглашения.

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца июня следующего года. Из-за проблем со здоровьем в текущем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» всего восемь матчей. В них француз отметился двумя результативными передачами.

Добавим, что во вторник вечером «Барселона» сыграла вничью в гостях у «Севильи» - 1:1.