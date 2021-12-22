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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне объяснил спад результативности Луиса Суареса

22 Декабря 2021 • 08:10 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о спаде Луиса Суареса. В текущем сезоне уругвайский бомбардир отметился восемью забитыми мячами в 23 поединках.

«Луису не хватает сплоченной игры команды. Нужно, чтобы мяч доходил до той части поля, в которой Суарес решает. Если это произойдет, то он станет так же опасен, как в прошлом сезоне», - приводит слова аргентинского специалиста газета Marca.

Трудовой договор 34-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Луис может продолжить карьеру в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Диего Симеоне
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