Ещё один лидер «Реала» сдал положительный тест на коронавирус

Стоило мадридскому «Реалу» набрать невероятную игровую форму, как тут же в успех команды вмешался злосчастный вирус. На прошлой неделе сразу шесть футболистов основной обоймы были отправлены на карантин, а на выходных «сливочные» не досчитались очков в матче против аутсайдера Ла Лиги «Кадиса».

Теперь «Реалу» придется продолжать свой путь в чемпионате еще без двоих игроков. Во вторник положительный тест на Covid-19 сдал лидер оборонительной линии Давид Алаба, а также полузащитник Иско.

Как следствие, они пропустят встречу мадридцев с «Атлетиком», которая запланирована на 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба клуба.