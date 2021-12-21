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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ещё один лидер «Реала» сдал положительный тест на коронавирус

21 Декабря 2021 • 22:19 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
Через 23 ч. 37 мин.

Стоило мадридскому «Реалу» набрать невероятную игровую форму, как тут же в успех команды вмешался злосчастный вирус. На прошлой неделе сразу шесть футболистов основной обоймы были отправлены на карантин, а на выходных «сливочные» не досчитались очков в матче против аутсайдера Ла Лиги «Кадиса».

Теперь «Реалу» придется продолжать свой путь в чемпионате еще без двоих игроков. Во вторник положительный тест на Covid-19 сдал лидер оборонительной линии Давид Алаба, а также полузащитник Иско.

Как следствие, они пропустят встречу мадридцев с «Атлетиком», которая запланирована на 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Иско
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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окончен Вильярреал 5:2 Алавес
Идет 20 минута Севилья 0:0 Барселона
22.12  21:00 Гранада ... Атлетико М
22.12  23:30 Атлетик Б ... Реал Мадрид
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