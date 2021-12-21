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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Соперник «Зенита» «Бетис» объявил о продлении контракта с тренером

21 Декабря 2021 • 17:23 Комментировать

«Бетис» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о продлении контракта с главным тренером команды Мануэлем Пеллегрини. Новый трудовой договор чилийского специалиста рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Мануэль Пеллегрини принял «Бетис» в прошлом году. В первом сезоне под руководством чилийца команда заняла итоговое 6 место в испанской Ла Лиге и пробилась в Лигу Европы. На текущий момент «огурцы» идут в чемпионате на третьей позиции.

Стоит напомнить, что «Бетис» будет соперником «Зенита» в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини
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