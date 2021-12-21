​Соперник «Зенита» «Бетис» объявил о продлении контракта с тренером

«Бетис» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о продлении контракта с главным тренером команды Мануэлем Пеллегрини. Новый трудовой договор чилийского специалиста рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Мануэль Пеллегрини принял «Бетис» в прошлом году. В первом сезоне под руководством чилийца команда заняла итоговое 6 место в испанской Ла Лиге и пробилась в Лигу Европы. На текущий момент «огурцы» идут в чемпионате на третьей позиции.

Стоит напомнить, что «Бетис» будет соперником «Зенита» в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.