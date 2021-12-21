​В Испании назвали игрока, о котором «мечтает» Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави очень хотел бы видеть в составе своей команды защитника Жюля Кунде из «Севильи». Испанский Sport на своих страницах пишет о том, что рулевой «сине-гранатовых» «мечтает» заполучить 23-летнего француза, учитывая его характеристики. Впрочем, мечта Хави называется несбыточной, поскольку в контракте игрока прописана опция выкупа за 80 миллионов евро. Эта сумма является неподъёмной для каталонского клуба в нынешних условиях.

Летом подписать Жюля Кунде пытался «Челси», но сделка не состоялась. Футболист недавно рассказывал, что несостоявшийся переезд в Лондоне оказал на него влияние.