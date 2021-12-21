Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​В Испании назвали игрока, о котором «мечтает» Хави

21 Декабря 2021 • 16:49 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави очень хотел бы видеть в составе своей команды защитника Жюля Кунде из «Севильи». Испанский Sport на своих страницах пишет о том, что рулевой «сине-гранатовых» «мечтает» заполучить 23-летнего француза, учитывая его характеристики. Впрочем, мечта Хави называется несбыточной, поскольку в контракте игрока прописана опция выкупа за 80 миллионов евро. Эта сумма является неподъёмной для каталонского клуба в нынешних условиях.

Летом подписать Жюля Кунде пытался «Челси», но сделка не состоялась. Футболист недавно рассказывал, что несостоявшийся переезд в Лондоне оказал на него влияние.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Хави Эрнандес Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.12  21:00 Вильярреал ... Алавес
21.12  23:30 Севилья ... Барселона
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Декабря
17:23 · Испания. Ла Лига
​Соперник «Зенита» «Бетис» объявил о продлении контракта с тренером
16:49 · Испания. Ла Лига
​В Испании назвали игрока, о котором «мечтает» Хави
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль хочет в «Севилью»
14:35 · Испания. Ла Лига
Азар может уйти из «Реала», но не зимой
14:25 · Испания. Ла Лига
​Ла Лига порекомендовала футболистам не принимать душ сразу после тренировки
12:56 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не отпустит Кавани в «Барселону» 2 слухи
11:53 · Испания. Ла Лига
​Дембеле до сих пор не ответил на последнее предложение «Барселоны» слухи
11:51 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС
11:34 · Италия. Серия А
Анчелотти хочет усилить «Реал» защитником «Интера»
11:09 · Испания. Ла Лига
Иско может стать одноклубником Черышева
10:57 · Германия. Бундеслига
​Источник рассказал, куда хочет перейти Холанн 3 слухи
10:40 · Испания. Ла Лига
​Черышев ответил на вопрос, мог ли он играть за Испанию 1
10:33 · Испания. Ла Лига
​Гвардиола высказался о ситуации в «Барселоне»
10:24 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл усиление в «Баварии»
09:51 · Испания. Ла Лига
​Черышев рассказал о совете Роналду
Все новости
Рекомендуем