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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар может уйти из «Реала», но не зимой

21 Декабря 2021 • 14:35 Комментировать

Эден Азар проводит в «Реале» уже третий сезон, но раскрыться в Мадриде бельгиец никак не может, чему поспособствовали постоянные травмы. Слухи о том, что Азар сменит клубную прописку, в прессе появляются регулярно. Тем не менее, в январское трансферное окно бельгиец не покинет «Реал». Об этом рассказывает El Partidazo de COPE.

Отмечается, что Эден Азар будет готов пересмотреть своё положение ближайшим летом. Его действующий контракт рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

В текущем сезоне Эден Азар провёл за «Реал» 13 матчей. В них вингер записал на свой счёт один результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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