​Ла Лига порекомендовала футболистам не принимать душ сразу после тренировки

Испанская Ла Лига ввела новые правила на фоне новой волны коронавируса, о которых на своих страницах рассказывает Football Espana.

Теперь футболисты Примеры и Сегунды должны проходить тесты на антиген в дни тренировок и матчей.

Также Ла Лига выпустила для клубов ряд рекомендаций. Так, например, футболистам рекомендуется приезжать на тренировки уже в тренировочной форме, не используя для переодевания раздевалки. Также игрокам рекомендуется принимать душ не сразу после тренировки, а уже дома или в отеле. Это может снизить риски распространения коронавирусной инфекции.