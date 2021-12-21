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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ла Лига порекомендовала футболистам не принимать душ сразу после тренировки

21 Декабря 2021 • 14:25 Комментировать

Испанская Ла Лига ввела новые правила на фоне новой волны коронавируса, о которых на своих страницах рассказывает Football Espana.

Теперь футболисты Примеры и Сегунды должны проходить тесты на антиген в дни тренировок и матчей.  

Также Ла Лига выпустила для клубов ряд рекомендаций. Так, например, футболистам рекомендуется приезжать на тренировки уже в тренировочной форме, не используя для переодевания раздевалки. Также игрокам рекомендуется принимать душ не сразу после тренировки, а уже дома или в отеле. Это может снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

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