Зидан возглавит «ПСЖ» и позовёт в команду лидера «Реала»

В Испании утверждают, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит «ПСЖ». У руля команды «Зизу» сменит аргентинца Маурисио Почеттино, работой которого недовольны некоторые футболисты команды и спортивный директор Леонардо.

Todofichajes отмечает, что Зидан хочет привести с собой одного из лидеров мадридского «Реала». Французский специалист рассчитывает усилить состав парижского гранда своим соотечественником Каримом Бензема. Зинедин рассматривает его в качестве замены Килиану Мбаппе, которого давно сватают на «Сантьяго Бернабеу».

Бензема играет в составе «сливочных» с 2009 года, его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023. На счету Карима 13 голов и семь ассистов в 17 матчах нынешнего сезона Ла Лиги.

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