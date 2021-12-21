Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС

Звездный уругвайский форвард Луис Суарес склоняется к уходу из мадридского «Атлетико» по завершении нынешнего сезона, рапортует Todofichajes.

Опытный нападающий может продолжить карьеру в МЛС. В услугах бомбардира заинтересован «Интер Майами». Контракт Луиса с «матрасниками» истекает по окончании текущего сезона, а потому он может достаться клубу из Флориды совершенно бесплатно.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата 34-летний голеадор принял участие в 17 встречах, записав на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и одну результативную передачу.