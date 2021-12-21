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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС

21 Декабря 2021 • 11:51 Комментировать

Звездный уругвайский форвард Луис Суарес склоняется к уходу из мадридского «Атлетико» по завершении нынешнего сезона, рапортует Todofichajes.

Опытный нападающий может продолжить карьеру в МЛС. В услугах бомбардира заинтересован «Интер Майами». Контракт Луиса с «матрасниками» истекает по окончании текущего сезона, а потому он может достаться клубу из Флориды совершенно бесплатно.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата 34-летний голеадор принял участие в 17 встречах, записав на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Интер Майами
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