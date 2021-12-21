Иско может стать одноклубником Черышева

Полузащитник мадридского «Реала» Иско может стать одноклубником россиянина Дениса Черышева, выступающего за «Валенсию». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Источник отмечает, что «летучие мыши» готовы предложить 29-летнему футболисту трудовое соглашение, которое будет рассчитано на два с половиной года. «Валенсия» готова платить полузащитнику три миллиона евро в год. Это в два раза меньше от его нынешнего оклада в «королевском» клубе.

Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны лондонского «Арсенала» и стамбульского «Фенербахче».

Контракт хавбека с «Реалом» истекает летом 2022 года.