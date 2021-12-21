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Иско может стать одноклубником Черышева

21 Декабря 2021 • 11:09 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Иско может стать одноклубником россиянина Дениса Черышева, выступающего за «Валенсию». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Источник отмечает, что «летучие мыши» готовы предложить 29-летнему футболисту трудовое соглашение, которое будет рассчитано на два с половиной года. «Валенсия» готова платить полузащитнику три миллиона евро в год. Это в два раза меньше от его нынешнего оклада в «королевском» клубе.

Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны лондонского «Арсенала» и стамбульского «Фенербахче».

Контракт хавбека с «Реалом» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев Иско
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