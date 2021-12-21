​Черышев ответил на вопрос, мог ли он играть за Испанию

Полузащитник Денис Черышев всю свою карьеру проводит в Испании. Футболист высказался на тему того, мог ли он представлять испанцев в международном футболе. Черышев отметил, что никогда об этом не думал.

«Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную - неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну», - высказался Черышев в интервью для «Спорт-Экспресса».

Черышев отметил, что если разговоры о его возможном выступлении за Испанию когда-то и велись, то это разговоры не на очень серьёзном уровне.

За сборную России Денис Черышев в своей карьере провёл 33 матча. В них полузащитник записал на свой счёт 12 голов.