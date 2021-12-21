​Гвардиола высказался о ситуации в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу ситуации в «Барселоне».

«Сейчас у «Барселоны» хороший совет директоров и хороший тренер. Мы ещё не встречались с Хави, но он любит клуб и будет продвигать его вперёд.

Нужно набраться терпения. Уже сейчас были посеяны семена, которые дадут хороший урожай, и команда снова начнёт побеждать», - слова Гвардиолы приводит испанский Sport.

Напомним, что «Барселону» в ноябре возглавил Хави. На текущий момент команда располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.

Во вторник, 21 декабря, «Барселона» сыграет против «Севильи».