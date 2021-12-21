«Барселона» поборется с «Зенитом» за бразильского нападающего

Форвард Юри Алберто, который выступает в бразильской Серии А за клуб «Интернасьонал», пользуется спросом в испанской Ла Лиге. В подписании контракта с 20-летним футболистом заинтересована каталонская «Барселона». Стороны уже вступили в предварительные переговоры, рапортует Mundo Deportivo.

Сумма трансфера Алберто может составить порядка 15 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны петербургского «Зенита».

В футболке своего нынешнего клуба нападающий провел 84 поединка в различных соревнованиях. В этих матчах голеадор отметился 29 забитыми мячами.