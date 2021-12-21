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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маскерано рассказал, чего ждёт от Хави в «Барселоне»

21 Декабря 2021 • 08:51 Комментировать

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился мнением о назначении своего бывшего одноклубника Хави Эрнандеса главным тренером «сине-гранатовых».

«Я уверен в Хави. Он способен повести команду вперед. Хави прекрасно знает этот клуб. Чтобы тренировать «Барселону», нужно знать ее изнутри. Этот специалист очень хорошо понимает футбол. Я уверен, что под его руководством «сине-гранатовые» станут лучше», - передает слова аргентинца газета Marca.

«Барселона» провально провела первую половину сезона-2021/2022. В чемпионате Испании каталонский коллектив занимает седьмое место, а в Лиге чемпионов завершил участие на групповой стадии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Маскерано Хави Эрнандес
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