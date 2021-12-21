Черышев назвал причину ухода из «Реала»

Российский хавбек Денис Черышев, ныне выступающий в составе «Валенсии», вспомнил о своем уходе из мадридского «Реала», воспитанником которого он является. Об этом полузащитник поведал в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

Денис заявил, что покинул «королевский» клуб из-за того, что его хотели использовать на непривычной для него позиции. Тренерский штаб наигрывал россиянина на позиции левого защитника, а Черышев хотел играть ближе к атаке. К тому же Денису постоянно не хватало времени на поле, из-за чего он принял решение сменить команду.

В системе «Реала» он находился с 2009 по 2016 год. После этого россиянин перешел в «Вильярреал», а затем оказался в «Валенсии».