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Чемпионат Испании. Ла Лига

Черышев помог «Валенсии» одержать волевую победу в дерби

21 Декабря 2021 • 00:52 Комментировать
Леванте
3:4
Валенсия
окончен

«Леванте» в дерби с «Валенсией» мог надеяться на победу после голевого дуплета в середине первого тайма, но с 44-й минуты всё пошло не так у главного аутсайдера. Гонсалу Гуэдеш и Карлос Солер оформили по дублю и принесли три очка «Валенсии» (4:2). Денис Черышев провел на поле 59 минут. Его команда победила в третий раз кряду и подвинула «Барселону» с седьмого места.

Протокол игры  
Леванте 3:4 Валенсия
(1:0) Кампанья Хосе 21'    
(2:0) Рохер Марти 24'    
    44' Гуэдеш Гонсалу (2:1)
    50' Солер Карлос (2:2)
    72' Солер Карлос (2:3)
    85' Гуэдеш Гонсалу (2:4)
(3:4) Барди Энис 90'    
Карденас Дани Дуарте Оскар Везу Рубен Клерк Карлос Де Фрутос Хорхе   86' (Кантеро Алехандро (   86') Пепелу   23'   56' (Мелеро Гонсало (   56') Кампанья Хосе Моралес Луис   58'   77' (Барди Энис (   77') Рохер Марти Гомес Даниэль   77' (Сольдадо Роберто (   77'   90') Вукчевич Никола
Запасные: Коке Хорхе II Айтор Фернандес Франкеза Энрик Блеса Алехандро Мартинес Пабло II Робер Пьер Мирамон Хорхе
Силлессен Яспер Пиччини Кристиано Дьякаби Муктар   20' Гильямон Уго Гайя Хосе Кошта Элдер   88' Солер Карлос Рачич Урош   60'   88' (Муса Юнус (   88') Черышев Денис   60' (Андре Маркос (   60') Гуэдеш Гонсалу Дуро Уго
Запасные: Васкес Хесус Джейсон Вальехо Ману Pedro Aleman Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Сезар Таррега Бланко Алехандро
20 декабря. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).



 

 

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окончен Леванте 3:4 Валенсия 2.85 3.20 2.57
21.12  21:00 Вильярреал ... Алавес
21.12  23:30 Севилья ... Барселона
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00:52 · Испания. Ла Лига
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