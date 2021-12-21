Черышев помог «Валенсии» одержать волевую победу в дерби

«Леванте» в дерби с «Валенсией» мог надеяться на победу после голевого дуплета в середине первого тайма, но с 44-й минуты всё пошло не так у главного аутсайдера. Гонсалу Гуэдеш и Карлос Солер оформили по дублю и принесли три очка «Валенсии» (4:2). Денис Черышев провел на поле 59 минут. Его команда победила в третий раз кряду и подвинула «Барселону» с седьмого места.
Протокол игры
|(1:0) Кампанья Хосе 21'
|(2:0) Рохер Марти 24'
|44' Гуэдеш Гонсалу (2:1)
|50' Солер Карлос (2:2)
|72' Солер Карлос (2:3)
|85' Гуэдеш Гонсалу (2:4)
|(3:4) Барди Энис 90'
Карденас Дани • Дуарте Оскар • Везу Рубен • Клерк Карлос • Де Фрутос Хорхе 86' ( Кантеро Алехандро ( 86') • Пепелу 23' 56' ( Мелеро Гонсало ( 56') • Кампанья Хосе • Моралес Луис 58' 77' ( Барди Энис ( 77') • Рохер Марти • Гомес Даниэль 77' ( Сольдадо Роберто ( 77' ) • 90'Вукчевич Никола
Запасные: Коке Хорхе II • Айтор Фернандес • Франкеза Энрик • Блеса Алехандро • Мартинес Пабло II • Робер Пьер • Мирамон Хорхе
Силлессен Яспер • Пиччини Кристиано • Дьякаби Муктар • 20'Гильямон Уго • Гайя Хосе • Кошта Элдер • 88'Солер Карлос • Рачич Урош 60' 88' ( Муса Юнус ( 88') • Черышев Денис 60' ( Андре Маркос ( 60') • Гуэдеш Гонсалу • Дуро Уго
Запасные: Васкес Хесус • Джейсон • Вальехо Ману • Pedro Aleman • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Сезар Таррега • Бланко Алехандро
20 декабря. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
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