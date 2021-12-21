Черышев помог «Валенсии» одержать волевую победу в дерби

«Леванте» в дерби с «Валенсией» мог надеяться на победу после голевого дуплета в середине первого тайма, но с 44-й минуты всё пошло не так у главного аутсайдера. Гонсалу Гуэдеш и Карлос Солер оформили по дублю и принесли три очка «Валенсии» (4:2). Денис Черышев провел на поле 59 минут. Его команда победила в третий раз кряду и подвинула «Барселону» с седьмого места.





