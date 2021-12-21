Черышев вспомнил о стычках с Месси

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о Лионеле Месси, который почти всю карьеру провёл в «Барселоне» и не раз был соперником россиянина.

- Он иногда начинает злиться — и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить. Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, - приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Также Черышев удивился тому, что Криштиану Роналду лайкнул сообщение в соцсетях с критикой Месси, который получил седьмой «Золотой мяч». Хавбек «Валенсии» уверен, что их конкуренция только делала звёздных футболистов сильнее.

Сегодня «Валенсия» играет в дерби с «Леванте». На 60-й минуте хорошо себя проявивший Черышев уступил место на поле Маркосу Андре.