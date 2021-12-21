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Чемпионат Испании. Ла Лига

Черышев вспомнил о стычках с Месси

21 Декабря 2021 • 00:24 Комментировать
Леванте
3:4
Валенсия
окончен

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о Лионеле Месси, который почти всю карьеру провёл в «Барселоне» и не раз был соперником россиянина.

- Он иногда начинает злиться — и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить. Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, - приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Также Черышев удивился тому, что Криштиану Роналду лайкнул сообщение в соцсетях с критикой Месси, который получил седьмой «Золотой мяч». Хавбек «Валенсии» уверен, что их конкуренция только делала звёздных футболистов сильнее.

Сегодня «Валенсия» играет в дерби с «Леванте». На 60-й минуте хорошо себя проявивший Черышев уступил место на поле Маркосу Андре.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Лионель Месси Денис Черышев
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окончен Леванте 3:4 Валенсия 2.85 3.20 2.57
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00:24 · Испания. Ла Лига
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20 Декабря
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