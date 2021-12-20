Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта жестом отреагировал на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанна фото

20 Декабря 2021 • 17:57 Комментировать (2)

«Барселона» входит в список клубов, которые проявляют интерес к талантливому форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну. Впрочем, серьёзные финансовые трудности снижают конкурентоспособность каталонцев на рынке.

Между тем, президент «Барселоны» Жоан Лапорта получил вопрос о том, есть ли у клуба деньги на подписание Эрлинга Холанна. Журналист попросил функционера ответить на вопрос жестом. В ответ Лапорта поднял большой палец вверх.

 

21-летний Эрлинг Холанн уже почти два года играет за «Боруссию». В 75 играх за немецкий клуб норвежский форвард записал на свой счёт 76 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
snk6565
20 Декабря 2021 в 18:18
Такое ощущение, что политика нынешнего руководства...это попытка на@бать всех...кредиторов, спонсоров, инвесторов, болельщиков, другие клубы...но бьют меня смутные сомнения))))
Alex1972
20 Декабря 2021 в 18:14
У Бартомеу они точно есть... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.12  23:00 Леванте ... Валенсия 2.85 3.20 2.57
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Декабря
17:57 · Испания. Ла Лига
​Лапорта жестом отреагировал на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанна 2 фото
17:07 · Испания. Ла Лига
​Инсайдер рассказал подробности нового контракта Гави с «Барселоной»
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» договорилась с Кавани, но есть проблема 2 слухи
16:18 · Испания. Ла Лига
​Лопетеги: «Барселона» - очень мощная команда»
15:32 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может подписать игрока «Барселоны», на котором поставил крест Хави слухи
11:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Азар может стать грозным оружием «Реала» во второй половине сезона»
09:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал главного конкурента «Реала» в Ла Лиге
09:13 · Испания. Ла Лига
Азар нашёл причину, чтобы не уходить из «Реала»
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Барселона» готовят громкий обмен 4
08:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти - о ничьей «Реала» с аутсайдером: «Я счастлив» 1
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь
08:16 · Испания. Ла Лига
Экс-кандидат в президенты «Барселоны»: «Ухода Месси можно было избежать»
00:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» не смог забить 19-й команде Ла Лиги 5
19 Декабря
23:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать Депая зимой 1 слухи
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид - «Кадис» - 0:0 (закончен)
Все новости
Рекомендуем