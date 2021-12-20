«Барселона» входит в список клубов, которые проявляют интерес к талантливому форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну. Впрочем, серьёзные финансовые трудности снижают конкурентоспособность каталонцев на рынке.

Между тем, президент «Барселоны» Жоан Лапорта получил вопрос о том, есть ли у клуба деньги на подписание Эрлинга Холанна. Журналист попросил функционера ответить на вопрос жестом. В ответ Лапорта поднял большой палец вверх.



"Tiene dinero el Barça para fichar a Haaland? Haga un gesto".



LAPORTA: ""



Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/xVQe5abMB1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 20, 2021

21-летний Эрлинг Холанн уже почти два года играет за «Боруссию». В 75 играх за немецкий клуб норвежский форвард записал на свой счёт 76 голов.