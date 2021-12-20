​Инсайдер рассказал подробности нового контракта Гави с «Барселоной»

В обозримом будущем контракт с «Барселоной» продлит талантливый полузащитник Гави. Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо посредством своей странички в «Твиттере» рассказал некоторые подробности нового трудового договора игрока. По данным Романо, контракт будет рассчитан на пять лет. В течение этого периода зарплата Гави от сезона к сезону будет расти. При этом пункт о возможности выкупа игрока за 50 миллионов евро будет исключён.

В сезоне 2021/2022 17-летний Гави провёл за «Барселону» 21 матч. На счету полузащитника один гол и три результативных паса на партнёров.