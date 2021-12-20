Анчелотти: «Азар может стать грозным оружием «Реала» во второй половине сезона»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре бельгийца Эдена Азара во вчерашнем поединке с «Кадисом» (0:0) в рамках 18-го тура Ла Лиги.

«Эдену было непросто войти в игру, однако после перерыва он действовал значительно лучше. Азар намного лучше показывает себя в центре, потому что на фланге он играл не так часто в своей карьере. Думаю, во второй половине сезона Эден может стать грозным оружием команды», - передает слова специалиста газета Marca.

В текущем сезоне 30-летний бельгийский легионер принял участие в 13 поединках, в которых отметился одной голевой передачей.