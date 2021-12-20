Анчелотти назвал главного конкурента «Реала» в Ла Лиге

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в текущем розыгрыше испанской Ла Лиги.

«Если судить по турнирному положению, главным нашим конкурентом является «Севилья». Именно с этой командой нам предстоит бороться. Это отличный коллектив с великолепной армией фанатов», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

В настоящий момент «королевский» клуб лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата. На счету подопечных Анчелотти 43 балла. «Севилья» идет второй с 37 очками, при этом у андалусийцев есть игра в запасе.