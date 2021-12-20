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Азар нашёл причину, чтобы не уходить из «Реала»

20 Декабря 2021 • 09:13 Комментировать

Бельгиец Эден Азар, скорее всего, доиграет нынешний сезон в мадридском «Реале», несмотря на слухи о возможном уходе в январе.

Согласно сведениям портала Goal.com, полузащитник не хочет переезжать в другой клуб этой зимой. Азар не спешит со сменой команды из-за беременности своей супруги. В связи с этим футболист рассчитывает, что «сливочные» пойдут ему навстречу и не станут продавать его в предстоящее трансферное окно.

Ранее ходили слухи о возвращении 30-летнего хавбека на Туманный Альбион. В услугах Эдена заинтересованы «Челси», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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