Анчелотти - о ничьей «Реала» с аутсайдером: «Я счастлив»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о потере очков в поединке 18-го тура Ла Лиги с «Кадисом». Команды сенсационно завершили матч вничью со счетом 0:0.

«Мы показали хорошую игру, но не сумели выиграть. Несмотря на потерю очков, я счастлив. Игроки старались добиться нужного результата с первой минуты и до финального свистка. Но наш план рухнул, что-то пошло не так. Не хватило уверенности, но мне не в чем винить команду. Такое иногда происходит в футболе. Было много хорошего в этом матче. Единственное, что огорчает, это результат», - приводит слова итальянца пресс-служба клуба.

По итогам 18 туров «бланкос» продолжают уверенно лидировать в таблице чемпионата Испании.