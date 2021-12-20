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Экс-кандидат в президенты «Барселоны»: «Ухода Месси можно было избежать»

20 Декабря 2021 • 08:16 Комментировать

Каталонская «Барселона» могла сохранить звездного форварда Лионеля Месси. Об этом заявил бывший кандидат на пост президента «сине-гранатовых» Виктор Фонт.

«Я уверен, что этого расставания можно было избежать. У нас был план, с помощью которого можно было уменьшить зарплатный фонд. Этот маневр дал бы возможность переподписать контракт с Лео. Я хотел предложить Месси пожизненный договор», - передает слова Фонта Diario Sport.

Напомним, что на выборах президента каталонского клуба победил Жоан Лапорта.

Месси покинул «сине-гранатовых» прошлым летом и перебрался на два года во французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Виктор Фонт
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