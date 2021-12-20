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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не смог забить 19-й команде Ла Лиги

20 Декабря 2021 • 00:56 Комментировать (2)
Реал Мадрид
0:0
Кадис
окончен

Воскресная часть матчей 18-го тура чемпионата Испании завершилась неожиданной потерей очков мадридским «Реалом». Лидер сезона играл дома против «Кадиса», предпоследней команды Ла Лиги и не смог поразить чужие ворота с двух десятков попыток. Винисиус, Карим Бензема и их партнеры никак не могли пробить поймавшего кураж Херемиаса Ледесму.

Отрыв «Реала» от «Севильи» составляет шесть очков.

Протокол игры  
Реал Мадрид 0:0 Кадис
Куртуа Тибо Васкес Лукас Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан   82' (Начо Фернандес (   82') Вальверде Федерико   70' (Йович Лука (   70') Каземиро Карлос   26' Кроос Тони Азар Эден Бензема Карим Винисиус Жуниор
Запасные: Бланко Антонио Фуйдиас Тони Себальос Дани Камавинга Эдуардо Лопес Луис Peter Gonzalez Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель
Ледесма Херемиас Акапо Карлос Хименес Фали Кала Хуан   64' Альфонсо Луис Аларкон Томас Алехо Иван   71' (Чапела Иван (   71') Йонссон Йенс   85' (Бастида Альваро (   85') Алекс Фернандес Собрино Рубен Лосано Энтони   46' (Негредо Альваро (   46')
Запасные: Переа Альберто Кальдерон Мартин Хиль Давид Мауро Маркос Хименес Альваро II Ароян Вараздат Осмаич Милутин Raul Parra Чуст Виктор
19 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Декабря 2021 в 01:11
Ледесма шикарно отыграл матч , а Реал спустя рукава , на раслабоне ,нет у них на данный момент соперника в Ла лиге , когда нет соперников это расслабляет . Потом на евроарене когда будут статусные команды это скажется . Жаль что ослабла Барса ,Атлетико ,а Севилия и Вильяреаль так и не стали грозой .
gresnik
20 Декабря 2021 в 01:01
такого автобуса я даже у АТМ не видал...сидеть 90% времени матча по 5-7 игроков в штрафной....и не разу по воротам не пробить...пс..сказывается то,что не хватает некоторых игроков из за барановируса...Жаль конечно...били и старались...но голкипер кадиса матч жизни провёл.
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окончен Атлетик Б 3:2 Бетис 2.10 3.40 3.55
окончен Хетафе 1:0 Осасуна 2.40 3.05 3.25
окончен Реал Мадрид 0:0 Кадис 1.17 7.50 15.50
20.12  23:00 Леванте ... Валенсия 2.85 3.20 2.57
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