«Реал» не смог забить 19-й команде Ла Лиги

Воскресная часть матчей 18-го тура чемпионата Испании завершилась неожиданной потерей очков мадридским «Реалом». Лидер сезона играл дома против «Кадиса», предпоследней команды Ла Лиги и не смог поразить чужие ворота с двух десятков попыток. Винисиус, Карим Бензема и их партнеры никак не могли пробить поймавшего кураж Херемиаса Ледесму.
Отрыв «Реала» от «Севильи» составляет шесть очков.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|0:0
|Кадис
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан 82' ( Начо Фернандес ( 82') • Вальверде Федерико 70' ( Йович Лука ( 70') • Каземиро Карлос • 26'Кроос Тони • Азар Эден • Бензема Карим • Винисиус Жуниор
Запасные: Бланко Антонио • Фуйдиас Тони • Себальос Дани • Камавинга Эдуардо • Лопес Луис • Peter Gonzalez • Вальехо Хесус • Гутьеррес Мигель
Ледесма Херемиас • Акапо Карлос • Хименес Фали • Кала Хуан • 64'Альфонсо Луис • Аларкон Томас • Алехо Иван 71' ( Чапела Иван ( 71') • Йонссон Йенс 85' ( Бастида Альваро ( 85') • Алекс Фернандес • Собрино Рубен • Лосано Энтони 46' ( Негредо Альваро ( 46')
Запасные: Переа Альберто • Кальдерон Мартин • Хиль Давид • Мауро Маркос • Хименес Альваро II • Ароян Вараздат • Осмаич Милутин • Raul Parra • Чуст Виктор
19 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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