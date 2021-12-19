​«Кадис» попросил Бензема взять выходной в день рождения

В воскресенье, 19 декабря, день рождения отмечает нападающий «Реала» Карим Бензема. Французскому футболисту исполнилось 34 года.

По случаю дня рождения к Бензема обратился «Кадис», с которым «Реалу» предстоит сыграть в календарном матче испанской Ла Лиги в воскресенье вечером.

«С Днём рождения, Бензема! Возьми выходной и отметь день рождения в кругу семьи и друзей. Ты можешь не идти на работу сегодня», - говорится в сообщении «Кадиса».

Матч между «Реалом» и «Кадисом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.