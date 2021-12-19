​Анчелотти: «Коронавирус уже не так силён, мы не думали о переносе игры»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу подготовки к матчу с «Кадисом» на фоне нескольких случаев заражений коронавирусом в команде.

«Мы не думали о переносе игры с «Кадисом». Во-первых, у нас есть команда, которая способна решать задачи даже без отсутствующих. Во-вторых, я считаю, что футболу и обществу приходится жить с коронавирусом, который уже не так силён, как раньше. Нужно быть осторожными и принимать меры, но мы должны продолжать играть», - высказался Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Кадисом» стартует 19 декабря в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.