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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» работает над новым долгосрочным контрактом с Винисиусом

19 Декабря 2021 • 00:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
1.17 7.50 15.50
Через 21 ч. 12 мин.

В «Реале» связывают большие надежды с Винисиусом Жуниором – 21-летним бразильцем, перебравшимся в мадридский клуб летом 2018 года. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Николо Скира, «сливочные» в настоящий момент работают над новым долгосрочным контрактом с Винисиусом. Договор может быть рассчитан до конца сезона 2026/2027.   

Если брать сезон 2021/2022, то Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 23 матча. В них бразилец записал на свой счёт 12 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 19 декабря. Команда Карло Анчелотти на своём поле примет «Кадис».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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окончен Севилья 2:1 Атлетико М 2.75 3.00 2.85
19.12  16:00 Гранада ... Мальорка 2.50 3.15 3.00
19.12  18:15 Атлетик Б ... Бетис 2.10 3.40 3.55
19.12  20:30 Хетафе ... Осасуна 2.40 3.05 3.25
19.12  23:00 Реал Мадрид ... Кадис 1.17 7.50 15.50
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