​«Реал» работает над новым долгосрочным контрактом с Винисиусом

В «Реале» связывают большие надежды с Винисиусом Жуниором – 21-летним бразильцем, перебравшимся в мадридский клуб летом 2018 года. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Николо Скира, «сливочные» в настоящий момент работают над новым долгосрочным контрактом с Винисиусом. Договор может быть рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Если брать сезон 2021/2022, то Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 23 матча. В них бразилец записал на свой счёт 12 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 19 декабря. Команда Карло Анчелотти на своём поле примет «Кадис».