​Директор «Барселоны» дал комментарий о будущем Дембеле

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца сезона. Это означает, что уже в первый день января француз сможет свободно вести переговоры с другими клубами и даже подписать предварительный контракт. По поводу будущего Дембеле высказался директор каталонского клуба Матеу Алемани.

«Усман Дембеле всегда говорил нам, что хочет остаться здесь. Сейчас ключевой момент – мы рассчитываем закрыть вопрос до конца года», - слова Алемани приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Movistar.

Ранее сообщалось, что руководители «Барселоны» разозлились на Усмана Дембеле.