​Модрич переболел коронавирусом, но в воскресенье не сыграет

Лука Модрич больше не находится в списке игроков «Реала», которые болеют коронавирусом. Опытный хорватский полузащитник сдал отрицательный тест на COVID-19, о чём журналистам перед игрой против «Кадиса» рассказал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти. Впрочем, в ближайшем матче Модрич не сыграет.

Матч испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Кадисом» стартует 19 декабря в 23:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая «Севилью» на восемь очков.