Анчелотти отреагировал на слова Хави о чемпионстве «Барселоны»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о словах рулевого каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса. Главный тренер «сине-гранатовых» заявил, что его команда все еще претендует на чемпионский титул в этом сезоне, несмотря на огромное отставание.

«Барселона» сейчас не является нашим прямым конкурентом. Есть команды, которые находятся выше в таблице. Однако у каталонцев есть потенциал для роста. Будь я на месте Хави, говорил бы те же слова», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

«Королевский» клуб уверенно лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, опережая «сине-гранатовых» на 18 баллов.