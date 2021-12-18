Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти отреагировал на слова Хави о чемпионстве «Барселоны»

18 Декабря 2021 • 16:23 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о словах рулевого каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса. Главный тренер «сине-гранатовых» заявил, что его команда все еще претендует на чемпионский титул в этом сезоне, несмотря на огромное отставание.

«Барселона» сейчас не является нашим прямым конкурентом. Есть команды, которые находятся выше в таблице. Однако у каталонцев есть потенциал для роста. Будь я на месте Хави, говорил бы те же слова», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

«Королевский» клуб уверенно лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, опережая «сине-гранатовых» на 18 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Райо Вальекано 2:0 Алавес 1.77 3.55 4.85
Идет 60 минута Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал 2.10 3.40 3.55
18.12  20:30 Барселона ... Эльче 1.33 5.15 9.50
18.12  23:00 Севилья ... Атлетико М 2.70 3.10 2.90
19.12  16:00 Гранада ... Мальорка 2.50 3.15 3.00
19.12  18:15 Атлетик Б ... Бетис 2.10 3.40 3.55
19.12  20:30 Хетафе ... Осасуна 2.40 3.05 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
18:28 · Испания. Ла Лига
​Модрич переболел коронавирусом, но в воскресенье не сыграет
18:11 · Испания. Ла Лига
​Альба вернулся в строй раньше
17:54 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» ворвался в топ-4, легко обыграв «Алавес»
16:58 · Испания. Ла Лига
Гризманн пропустит матч с «Севильей»
16:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на слова Хави о чемпионстве «Барселоны»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подпишет Кавани на полгода 2
12:16 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» может стать чемпионом Испании» 3
11:26 · Англия. Премьер-лига
Ещё один футболист «МЮ» хочет сбежать в «Барселону» 32
11:19 · Испания. Ла Лига
Два клуба Ла Лиги заинтересованы в Диего Косте
10:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал новый клуб 3
10:33 · Испания. Ла Лига
Бартра может вернуться в «Барселону» 1
09:13 · Испания. Ла Лига
Хави принял решение по будущему тер Штегена в «Барселоне»
00:54 · Испания. Ла Лига
Быстрые голы позволили «Сельте» одолеть «Эспаньол»
17 Декабря
23:43 · Англия. Премьер-лига
Кавани склоняется к переходу в «Барселону»
21:36 · Испания. Ла Лига
Хави спросили о приобретении Холанна
Все новости
Рекомендуем