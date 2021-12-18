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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселона» может стать чемпионом Испании»

18 Декабря 2021 • 12:16 Комментировать (2)

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о перспективах своей команды в текущем сезоне.

«У «Барселоны» есть шансы на титулы в этом сезоне. Нельзя исключать даже чемпионство в Ла Лиге. Всякое может произойти. Наш клуб обязан бороться на трофеи. Мы должны сражаться за победу в Кубке Короля. Также нужно улучшить свое положение в чемпионате. Игроки это понимают и выкладываются по максимуму», - передает слова тренера газета Marca.

По итогам 17 туров каталонский гранд занимает лишь восьмое место в таблице Ла Лиги. «Барса» отстает от лидирующего «Реала» на 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
18 Декабря 2021 в 13:54
Хави часто трепется не по делу...грозился выиграть у Баварии ,пока что бла бла бла..
Alex1972
18 Декабря 2021 в 12:23
Это он явно про женскую Барсу... Хе..
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