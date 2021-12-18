Хави: «Барселона» может стать чемпионом Испании»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о перспективах своей команды в текущем сезоне.

«У «Барселоны» есть шансы на титулы в этом сезоне. Нельзя исключать даже чемпионство в Ла Лиге. Всякое может произойти. Наш клуб обязан бороться на трофеи. Мы должны сражаться за победу в Кубке Короля. Также нужно улучшить свое положение в чемпионате. Игроки это понимают и выкладываются по максимуму», - передает слова тренера газета Marca.

По итогам 17 туров каталонский гранд занимает лишь восьмое место в таблице Ла Лиги. «Барса» отстает от лидирующего «Реала» на 18 очков.