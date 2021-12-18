Два клуба Ла Лиги заинтересованы в Диего Косте

Испанский центрфорвард Диего Коста может покинуть бразильский «Атлетико Минейро» и вернуться к себе на родину. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, интерес к 33-летнему голеадору проявляют два представителя Ла Лиги. Подписать опытного бомбардира планируют «Эльче» и «Кадис». Аутсайдеры готовы сделать предложение игроку в зимнее трансферное окно.

Диего стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро». В завершившемся розыгрыше Серии А испанец забил четыре гола в 15 встречах. Его контракт с бразильским клубом истекает в конце 2022 года.