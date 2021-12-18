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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бартра может вернуться в «Барселону»

18 Декабря 2021 • 10:33 Комментировать

Каталонская «Барселона» может вернуть на «Камп Ноу» своего воспитанника Марка Бартру, об этом информирует Sport.es. «Сине-гранатовые» уже вышли на связь с агентом 30-летнего игрока.

В настоящий момент Бартра защищает цвета севильского «Бетиса», в который перебрался из дортмундской «Боруссии». Срок действия контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

Напомним, что Марк выступал за «Барселону» с 2012 по 2016 год.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк Бартра
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