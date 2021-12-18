Хави принял решение по будущему тер Штегена в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» не станет продавать первого номера команды Марка-Андре тер Штегена. Ранее в СМИ поползли слухи о возможном уходе немецкого голкипера в мюнхенскую «Баварию».

Согласно сведениям Sport.es, наставник команды Хави Эрнандес решил сохранить вратаря, несмотря на финансовые проблемы клуба. Специалист уже уведомил голкипера о своем решении.

29-летний тер Штеген защищает ворота «сине-гранатовых» с лета 2014 года. Трудовое соглашение Марка-Андре с «Барсой» рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне немец принял участие в 20 поединках, в которых шесть раз сыграл на ноль.