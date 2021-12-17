Райола хочет трудоустроить своего клиента в «Барселону»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта провел переговоры с агентом Мино Райолой касательно трансфера полузащитника Аднана Янузая, ныне играющего за другой испанский клуб – «Реал Сосьедад».

Согласно данным Mundo Deportivo, Райола готов осуществить трансфер бельгийского хавбека на «Камп Ноу». «Сине-гранатовые» взяли некоторое время на раздумья, чтобы главный тренер команды Хави Эрнандес детально изучил игрока.

Янузай может достаться каталонцам бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с нынешним клубом истекает следующим летом.

Напомним, что ранее Аднан выступал за «Манчестер Юнайтед».