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Чемпионат Испании. Ла Лига

Райола хочет трудоустроить своего клиента в «Барселону»

17 Декабря 2021 • 08:15 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта провел переговоры с агентом Мино Райолой касательно трансфера полузащитника Аднана Янузая, ныне играющего за другой испанский клуб – «Реал Сосьедад».

Согласно данным Mundo Deportivo, Райола готов осуществить трансфер бельгийского хавбека на «Камп Ноу». «Сине-гранатовые» взяли некоторое время на раздумья, чтобы главный тренер команды Хави Эрнандес детально изучил игрока.

Янузай может достаться каталонцам бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с нынешним клубом истекает следующим летом.

Напомним, что ранее Аднан выступал за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мино Райола Аднан Янузай
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