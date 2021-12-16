​Матч «Реала» не перенесут, несмотря на вспышку коронавируса

В «Реале» произошла вспышка коронавируса. Известно уже о шести случаях заражения футболистов команды. COVID-19 был выявлен у Марсело, Луки Модрича, Марко Асенсио, Гарета Бэйла, Андрея Лунина и Родриго.

Несмотря на ряд заражений, воскресный матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Кадисом» перенесён не будет. Об этом на своих страницах сообщает AS.

Матч «Реал» - «Кадис» должен стартовать 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

После 17 сыгранных матчей чемпионата Испании «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице. Ближайшего преследователя в лице «Севильи» команда Карло Анчелотти опережает на восемь очков.